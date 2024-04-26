В «Гараже» обыски. Это музей современного искусства, который основал Роман Абрамович Что об этом известно

Главное здание музея «Гараж» в парке Горького «Медуза»

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в архивный корпус музея современного искусства «Гараж» в парке Горького и в дом Наркомфина на Новинском бульваре, где проходит часть проектов музея, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, люди в масках также патрулируют территорию вокруг офиса «Гаража», рядом со зданием стоят несколько машин без номеров, а сотрудников музея выводят на улицу покурить только в сопровождении силовиков с оружием. Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, заявил, что ФСБ проводит «мероприятия» в «Гараже». Какие именно, он не уточнил.

Сотрудник музея рассказал «Медиазоне» на условиях анонимности, что 15-20 силовиков зашли в офис «Гаража», который находится в парке Горького, в том же здании, где и администрация парка. Там, как уточнил собеседник издания, хранится вся документация музея.

30-40 сотрудников «Гаража», которые во время визита силовиков находились в офисе, собрали на третьем этаже. «Достаточно жестко всех отводили, не давали брать личные вещи, но при этом не скручивали, без ударов и так далее. Но достаточно жестко все было. А в дальнейшем пришли уже люди в штатском, которые не представились», — рассказал источник «Медиазоны». Люди в штатском спрашивали у работников музея фамилии «некоторых людей», задавали вопросы о главе юридического отдела, который находится в отпуске, а также «искали кого-то» из отдела маркетинга и выставочных проектов.

Часть сотрудников музея отпустили примерно через час после начала обыска, сообщил собеседник «Медиазоны». При этом им не разрешили взять с собой ноутбуки и документы. Некоторые их коллеги все еще остаются в офисе. «Осторожно, новости» утверждает, что в офисе остались шесть человек — начальники и кураторы отделов «Гаража». Им запретили пользоваться телефонами. По словам источника «Новой газеты Европа», обыски в музее длились около двух часов, после этого сотрудников «Гаража» отпустили.

Корреспондент РБК сообщил с места событий, что обыски продолжаются. Около 18:00 силовики находились в образовательном центре музея, расположенном неподалеку от главного здания «Гаража». Перед входом в центр стоит микроавтобус с номерами спецсерии и внедорожник без номеров. Входные двери центра заблокированы стульями. Сотрудники правоохранительных органов не разрешили журналисту зайти внутрь и отказались отвечать на вопросы. «У черного входа в центр чуть ранее была замечена группа молодых людей, по виду сотрудников центра, в сопровождении силовиков в балаклавах», — пишет РБК.

Причина обысков неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов, которые пришли в офис «Гаража», изучали документы музея, утверждает «Осторожно, новости». По данным канала, силовиков заинтересовала документация, связанная с маркетингом и выставочной деятельностью. Некоторые сотрудники музея предполагают, что обыски могут быть связаны с «ЛГБТ-литературой», хранящейся в архиве «Гаража».

В самом музее официально отрицают, что там проходят обыски. Сотрудники музея в парке Горького и в доме Наркомфина заявили изданию «Подъем», что полиции у них нет. «Нет, это не так. Мы работаем, все в порядке. У нас все хорошо», — сказал один из собеседников издания. То же самое представитель музея ответил журналисту «Медиазоны», позвонившему по контактному номеру «Гаража». В пресс-службе столичного главка МВД заявили «Подъему», что им не поступала информация о следственных действиях в «Гараже».

«Сам музей хочет, чтобы все прошло максимально тихо. Но, по крайней мере, понятна реакция некоторых руководителей, чтобы никому ничего не сообщать», — объяснил «Медиазоне» сотрудник музея, говоривший с изданием на условиях анонимности.

Музей современного искусства «Гараж» был основан миллиардером Романом Абрамовичем и его бывшей женой Дарьей Жуковой в 2008 году. Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину площадка объявила, что приостановит работу над выставками из-за войны. С тех пор музей проводит экскурсии, курсы и кинопоказы, а также продолжает собирать архив российского современного искусства, издавать книги и заниматься поддержкой художественных институций, говорится на сайте «Гаража».