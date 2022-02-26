«Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности». Музей «Гараж» остановил работу над выставками из-за вторжения в Украину
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Музей современного искусства решил остановить работу над всеми выставками и отложить их до тех пор, пока в Украины «не прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия». Об этом говорится в телеграм-канале «Гаража».
Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий.
«Гараж» всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной.
Мы выполним все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов, над которыми до последнего велась доверительная и интенсивная работа.
Музей заявил, что надеется на «немедленное прекращение конфликта».
Накануне остановить войну в Украине призвал музейный комплекс «Ельцин-центр». С открытыми письмами об отказе от войны выступили российские врачи, журналисты, деятели культуры, ученые, благотворители. На сайте Change.org была опубликована петиция против военных действий, собравшая почти 700 тысяч подписей.