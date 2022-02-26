«Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности». Музей «Гараж» остановил работу над выставками из-за вторжения в Украину

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Музей современного искусства решил остановить работу над всеми выставками и отложить их до тех пор, пока в Украины «не прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия». Об этом говорится в телеграм-канале «Гаража».

Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий.

«Гараж» всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной.

Мы выполним все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов, над которыми до последнего велась доверительная и интенсивная работа.

Музей заявил, что надеется на «немедленное прекращение конфликта».

Накануне остановить войну в Украине призвал музейный комплекс «Ельцин-центр». С открытыми письмами об отказе от войны выступили российские врачи, журналисты, деятели культуры, ученые, благотворители. На сайте Change.org была опубликована петиция против военных действий, собравшая почти 700 тысяч подписей.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!