«Новая газета» опубликовала проект приказа о запрете консульских услуг для россиян за рубежом. МИД РФ назвал это «откровенным враньем и ложью»

Министерство иностранных дел РФ назвало «откровенным враньем» информацию о подготовке приказа, приостанавливающего консульские услуги для россиян за рубежом.

Проект документа опубликовала 24 апреля «Новая газета». В нем утверждалось, что уже в течение 2024 года в консульствах МИД РФ за рубежом возможна «временная приостановка оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства». Таким образом, россияне, находящиеся за границей, будут вынуждены возвращаться на родину для замены истекших документов, делало вывод издание.

«В рубрике „отчаянные фейки“ вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал „Новой газеты“. Откровенное вранье и ложь», — сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что информация «Новой газеты» «абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер». Консульские учреждения «традиционно проводят политику информационной открытости», а все разрабатываемые проекты нормативных правовых актов публикуются на портале regulation.gov.ru и общедоступны для обсуждения, добавили в МИД РФ.

С сентября 2023 года в Беларуси вступил в силу указ, который запрещает посольствам и консульствам выдавать новые паспорта и продлевать старые за границей.

МИД Украины в рамках исполнения закона о мобилизации ограничил с 23 апреля 2024 года оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей.

Читайте также

Эмигранты, которым Лукашенко запретил получать белорусские паспорта за границей, рискуют оказаться на положении нелегалов Могут ли российские власти сделать что-то похожее? 9 карточек