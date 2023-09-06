Лукашенко запретил белорусам продлевать паспорт или получать новый за границей. Теперь для этого надо ехать в Беларусь Сделать доверенность в другой стране тоже не получится

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Белорусские посольства и консульства перестанут выдавать новые паспорта и продлевать старые за границей. Соответствующий указ был опубликован накануне на сайте Александра Лукашенко. 6 сентября документ появился на Национальном правовом интернет-портале. Указ вступает в силу с 7 сентября.

Теперь белорусы, постоянно живущие за пределами страны, смогут получить или обменять паспорт только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Кроме того, биометрический паспорт гражданину Беларуси, постоянно живущему за границей, будет выдавать МИД или МВД. Они же будут заниматься и обменом биометрического паспорта. Ранее это могли делать дипломатические представительства или консульские учреждения.

В МИД Беларуси подтвердили изданию «Зеркало», что белорусские загранучреждения «более не уполномочены» заниматься вопросами выдачи, обмена или продления «всех видов паспортов и идентификационных карт». Это можно сделать на территории Беларуси, добавили в министерстве. Обращения, поданные до вступления указа в силу, будут рассматриваться в прежнем порядке. В консульском отделе посольства Беларуси в Грузии сказали корреспонденту «Зеркала», что тех, кто ждал подачи документов на паспорт в электронной очереди, уже не смогут принять после вступления указа в силу.

В новом указе говорится, что для регистрации сделки, связанной с имуществом, необходимо либо присутствие собственника, либо доверенность, оформленная в Беларуси, при этом заверить доверенность в консульствах и посольствах Беларуси в других странах теперь будет невозможно. Как отметил в разговоре с «Медиазоной. Беларусь» бывший белорусский дипломат, многие административные процедуры, согласно указу, теперь можно будет провести только на основании личного присутствия или по заверенной в Беларуси доверенности. Среди них:

выдача справок из ЗАГС и дубликатов свидетельств;

выдача дубликатов документов об образовании;

регистрация транспорта, недвижимости;

регистрация по месту жительства;

апостилирование документов;

назначение и распоряжение семейным капиталом.

В указе также отмечается, что консул «в случаях и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь», может изымать паспорта граждан Беларуси. По словам дипломата, теперь гражданин Беларуси «в чужой стране может выйти из посольства без паспорта и это будет „законно“ с точки зрения белорусских властей».

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов, которым грозит преследование, не возвращаться в страну, даже если их паспорт истекает. «Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное — позаботьтесь о себе и своей безопасности. Ведь люди — это главная ценность Беларуси», — сказала она. Тихановская добавила, что ее офис проводит консультации с теми странами, где находятся белорусы, чтобы решать проблемы на законодательном и исполнительном уровне. В сентябре пройдут консультации с Еврокомиссией, она также планирует поднять этот вопрос перед Европарламентом и во время Генассамблеи ООН. Она напомнила, что уже сейчас Польша и Литва выдают так называемые паспорта иностранцев для белорусов. При этом Тихановская не смогла назвать сроков выпуска и перспектив признания иностранными государствами .

«Зеркало» пишет, что в Польше есть возможность получить польский проездной документ для иностранца, при этом белорусы могут его получить по упрощенной схеме до конца 2023 года. Однако для этого нужно обладать временным или постоянным видом на жительство в Польше. Для получения паспорта иностранца в Литве также необходимо иметь действующий временный или постоянный вид на жительство в стране.

Бывший дипломат в разговоре с «Медиазоной. Беларусь» заявил, что самый оптимальный вариант для уехавших по политическим мотивам граждан, находящихся в ЕС, — международная защита, с которой можно податься на получение Женевского паспорта. «Зеркало» отмечает, что такой документ может получить только иностранец, имеющий статус беженца.

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