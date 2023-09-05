Диппредставительства Беларуси больше не будут выдавать паспорта гражданам страны, живущим за границей

Дипломатические представительства Беларуси больше не будут выдавать паспорта гражданам республики, которые живут за границей. Соответствующий указ опубликован на сайте Александра Лукашенко, сообщает «Зеркало».

Согласно изданию, теперь белорусы, постоянно живущие за пределами страны и состоящие на консульском учете, смогут получить или обменять паспорт только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Кроме того, указ исключает право диппредставительств продлевать срок действия паспортов граждан, находящихся за границей.

Также в документе говорится, что биометрический паспорт человеку, постоянно живущему за границей, будет выдавать МИД или МВД. Они же будут заниматься и обменом биометрического паспорта. Ранее это могли делать дипломатические представительства или консульские учреждения.

Документ вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале. Обращения, поданные до этого момента, будут рассматриваться в прежнем порядке.