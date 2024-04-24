Жительница Орска, накричавшая на мэра, пожаловалась в прокуратуру на клевету

Уроженка Орска Эльвира Хисматуллина, отчитавшая мэра города Василия Козупицу за бездействие во время паводка, пожаловалась в прокуратуру на клевету в свой адрес. Об этом она сама рассказала изданию «Агентство».

21 апреля в соцсетях распространилось видео со встречи главы Орска с жителями затопленных домов. На нем запечатлена женщина, которая жалуется, что не получила от властей никакой помощи. «Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал? И стоял краснел, — кричит она на мэра. — Имейте совесть. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Муж за что погиб? За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно?»

Спустя два дня государственное агентство РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя правительства Оренбургской области сообщило, что претензии пострадавшей беспочвенны, поскольку она якобы не была замужем за участником войны в Украине и не проживала в Орске, а лишь остановилась там у знакомых. Заметку РИА Новости затем процитировало издание «Урал56».

Хисматуллина рассказала «Агентству», что в тот же день подала жалобу в прокуратуру Советского района Орска на автора новости в издании «Урал56» Кирилла Хрусталева.

По ее словам, к ней сразу же приехал представитель прокуратуры и изучил свидетельства о браке и смерти мужа. «Кто дал конкретно эти слова, что погибший не был женат, тот и понесет наказание. Это полностью клевета… Представитель губернатора присутствовал на похоронах и вручал мне открыточку с соболезнованиями», — сказала Хисматуллина журналистам.

Она также назвала ложью заявления властей о том, что не является местной жительницей. На самом деле Хисматуллина — уроженка Орска и долгое время была прописана в доме у родителей. После свадьбы она переехала с мужем в Петербург, где прожила семь лет. Зимой она на время вернулась к родителям в Орск после похорон мужа.

По словам Хисматуллиной, после скандала с видео ее родителям привезли гуманитарную помощь, продукты, вещи первой необходимости и спальные места. Сейчас семья ждет зачисления обещанных выплат от властей.

Вечером 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, тысячи домов в Орске оказались затоплены. Власти начали эвакуацию людей. На третий день после прорыва дамбы жители Орска вышли на площадь к администрации, требуя помощи пострадавшим от затопления. Губернатор области Денис Паслер встретился с ними и пообещал выплаты и создание комиссии, которая проведет оценку ущерба и определит размер компенсаций. Мэр Орска пообещал пострадавшим выплаты по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

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