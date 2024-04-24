«Эксмо» решило снять с продажи роман Брендона Тейлора «Настоящая жизнь». Издательство рекомендовало своим партнерам «утилизировать книгу»

Издательство «Эксмо» сняло с продажи роман Брендона Тейлора «Настоящая жизнь», сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник в книжной отрасли.

В письме, которое издательство разослало своим партнерам, говорится, что роман сняли с продажи «в целях сокращения возможных юридических рисков».

«Просим вас утилизировать книгу на местах или вернуть остатки продукции на наш адрес с ближайшими поставками товара», — говорится в документе.

Дебютный роман Брендона Тейлора, рассказывающий о жизни единственного темнокожего студента-гея на факультете биохимии в Университете Среднего Запада, в 2020 году вошел в шорт-лист Букеровской премии. Газета The New York Times включила роман в список «100 выдающихся книг 2020 года».

Ранее издательство АСТ сняло с продажи книги «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина, а также последний роман Владимира Сорокина «Наследие». Отзыв первых двух книг издательство объяснило наличием в них признаков «пропаганды ЛГБТ». Остальные книги были отозваны из-за заключения экспертного центра при Российском книжном союзе, который нашел в них «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ».