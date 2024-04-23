Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по делу о взятке

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК), сообщает Следственный комитет России. В сообщении СК, опубликованном в телеграм-канале ведомства, не приводятся подробности о деле. Следствие будет добиваться ареста Иванова, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Президенту РФ доложили о задержании Тимура Иванова, министра обороны Сергею Шойгу заранее предупредили об этом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тимур Иванов — один из важных участников команды министра обороны Сергея Шойгу, писал «Проект» в 2019 году. Иванов занимает должность замминистра обороны РФ с 2016 года. До этого он три года возглавлял АО «Оборонстрой», подведомственный Минобороны. Ранее работал зампредом правительства Московской области и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.

Иванов курировал в Минобороны вопросы, связанные со строительством, в том числе он отвечал за создание главного храма вооруженных сил, парка «Патриот», космодрома «Восточный», а после полномасштабного вторжения в Украину — за проект по восстановлению оккупированного Мариуполя, отмечает «Сирена».

Команда Алексея Навального в 2022 году нашла у Иванова недвижимость в Москве, Подмосковье и Тверской области на общую сумму больше одного миллиарда рублей. Также, по данным ФБК, предполагаемая жена Иванова, бывшая советница главы Минобороны РФ Мария Китаева после российского вторжения в Украину путешествовала по Европе.

Читайте также

Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе

Читайте также

Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе