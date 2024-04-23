Новосибирский «Элтон бар» (ныне Britney bar) оштрафовали на полмиллиона рублей из‑за ролика блогера Карена Шаиняна
Железнодорожный районный суд Новосибирска назначил административный штраф 500 тысяч рублей местному заведению «Элтон бар» по протоколу о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Внимание на карточку дела обратила «Верстка».
Протокол на бар составили из-за того, что заведение упоминалось в видеозаписи блогера Карена Шаиняна, а в телеграм-канале «Элтона» публиковали анонсы мероприятий с ЛГБТК-тематикой.
Суд посчитал, что в ролике Шаиняна содержатся «высказывания о том, что участие в деятельности гей-сообщества и посещение гей-клубов является способом достижения социального успеха и психологического комфорта».
Представитель «Элтона» сообщил суду, что сотрудники заведения не участвовали в создании и распространении ролика, видео снял и срежиссировал сам Шаинян, а запись опубликована на его канале. Суд не принял эти доводы, заявив, что ролик снят в стенах бара, а директор «Элтона» Артем Демченко участвовал в записи.
Новосибирский бар «Элтон» сменил название на Britney bar после того, как общественная группа «Радетель» написала на заведение донос по статье о создании «экстремистской организации».
Квир-бар «Элтон» в Красноярске, на который написала донос глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, закрылся после нескольких рейдов полиции. Суд оштрафовал заведение на 450 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде ЛГБТ».
Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистской организацией» и запретил в России «международное общественное движение ЛГБТ».