Красноярский квир-бар объявил о закрытии после доноса Мизулиной и рейдов полиции

В Красноярске квир-бар «Элтон», на который написала донос глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, объявил о закрытии. Об этом говорится в соцсетях заведения, эту информацию подтвердил владелец бара.

«В ситуации, когда ведется пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность», — цитирует сообщение бара издание NGS24.ru.

Информацию о закрытии бара подтвердил в разговоре с «7 каналом Красноярск» владелец заведения Денис Шилов. Он рассказал, что ему поступили «намеки» от правоохранительных органов о том, что бару не дадут работать.

В конце декабря 2023 года телеграм-канал Mash сообщал, что в баре устроили рейд и увезли в полицию всех мужчин. Сотрудники заведения утверждали, что полицейские опрашивали задержанных о пропавшем мужчине, который якобы посещал «Элтон». В сообщении заведения также говорилось, что «мы не ЛГБТ-бар, мы культовое место для отдыха со своей шоу-программой». В начале февраля в Советский районный суд Красноярска поступил протокол о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП) в отношении «Элтона».

24 февраля 2024 года Екатерина Мизулина написала, что бар «не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества». На ней выступили артисты травести-шоу. Мизулина пообещала обратиться в МВД «по этой ситуации». На следующий день в бар пришли полицейские, которые задержали 12 человек.

Читайте также

Студент из Екатеринбурга заявил в лицо Екатерине Мизулиной (которой обычно никто публично не перечит), что она доносчица и цензор. Мизулина пригрозила ему делом о «дискредитации» армии «Медуза» публикует расшифровку их диалога

Читайте также

Студент из Екатеринбурга заявил в лицо Екатерине Мизулиной (которой обычно никто публично не перечит), что она доносчица и цензор. Мизулина пригрозила ему делом о «дискредитации» армии «Медуза» публикует расшифровку их диалога