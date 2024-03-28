Красноярский квир-бар, на который написала донос Мизулина, оштрафовали на 450 тысяч рублей

Квир-бар «Элтон» в Красноярске, на который написала донос глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, оштрафован на 450 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В распространенном управлением МВД заявлении говорится, что в конце 2023 года «в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений в Советском районе краевого центра проводятся мероприятия, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». По итогам проверки, заявили в ГУ МВД по Красноярскому краю, «факты, указанные в сообщении, нашли свое подтверждение».

На «Элтон» был составлен протокол об административном правонарушении, Советский районный суд Красноярска рассмотрел его и назначил штраф.

В нарушении каких статей КоАП обвинили квир-бар, не уточняется. Ранее было известно, что в начале февраля в Советский районный суд Красноярска поступил протокол о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП) в отношении «Элтона».

В конце декабря 2023 года телеграм-канал Mash сообщал, что в баре устроили рейд и увезли в полицию всех мужчин. Сотрудники заведения утверждали, что полицейские опрашивали задержанных о пропавшем мужчине, который якобы посещал «Элтон». Администрация «Элтона» тогда подчеркивала, что заведение — «не ЛГБТ-бар, мы культовое место для отдыха со своей шоу-программой».

24 февраля 2024 года Екатерина Мизулина написала, что бар «не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества, и пообещала пожаловаться полиции. На следующий день в бар пришли полицейские, которые задержали 12 человек, а 26 февраля «Элтон» объявил о прекращении работы.

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