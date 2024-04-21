The Wall Street Journal: в Белом доме атаку Ирана на Израиль назвали воплощением наихудшего сценария разведки США

Масштабы первой в истории прямой атаки Ирана на Израиль соответствовали наихудшим сценариям разведки США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Отчеты американской разведки предполагали, что Иран может атаковать израильские дипломатические или другие объекты за пределами страны. Однако даже в начале запуска дронов и ракет со стороны Ирана разведке США не сразу стал ясен масштаб плана нападения, пишет WSJ. Представители Белого дома назвали масштабы иранского обстрела «шокирующими». «Я думаю, это было на самом высоком уровне того, чего мы ожидали», — сказал собеседник WSJ.

За несколько дней до этого министр обороны США Ллойд Остин получил разрешение на разворот американского военного эсминца, который собирался в свой порт приписки во Флориде, но в итоге присоединился к другому эсминцу в восточном Средиземноморье — достаточно близко к Израилю, чтобы сбивать приближающиеся ракеты. Кроме того, группа американских военнослужащих тайно отправилась в Тель-Авив для работы в оперативном центре противоракетной обороны вместе с израильскими коллегами.

Тем не менее президент США Джо Байден и его помощники не были уверены, что израильская ПВО сможет отразить 99% иранской атаки. «Результаты защиты были неясны, пока все не было сказано и сделано», — говорит источник WSJ.

Атака Ирана стала ответом на удар израильской авиации по зданию иранского консульства в Дамаске. По данным WSJ, Израиль предупредил США о своем первом ударе всего за несколько минут, однако в сообщении не говорилось ни о месте, ни об объекте нападения.

Через два дня министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил разочарование тем, что тот не упомянул о планах операции, хотя Галлант посетил Остина в Пентагоне неделей ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Ответная атака Ирана, как отмечает WSJ, поставила под угрозу не только близкого союзника США, но и надежды Байдена предотвратить перерастание ближневосточного кризиса в полномасштабную региональную войну.

Израиль атаковал здание рядом с иранским консульством в Дамаске 1 апреля. В результате авиаудара погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов. Иран пообещал ответить на удар.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля десятками беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были сбиты, часть — при помощи американских и британских сил еще на подлете к Израилю. В результате атаки незначительные повреждения получила военная база «Неватим» на юге страны, а в одном из бедуинских поселений была тяжело ранена семилетняя девочка.

Израиль, в свою очередь, заявил, что рассматривает варианты ответа Ирану, которые «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам. После этого 19 апреля израильские военные нанесли удар по территории Ирана с использованием беспилотников. По данным западных изданий, атаке подверглась военная база вблизи города Исфахан. О пострадавших в результате этой атаки не сообщалось.

что происходит между ираном и израилем

Обострение конфликта между Ираном и Израилем невыгодно обеим странам. К сожалению, это не значит, что большой войны удастся избежать Что может заставить страны свернуть с пути эскалации?

что происходит между ираном и израилем

Обострение конфликта между Ираном и Израилем невыгодно обеим странам. К сожалению, это не значит, что большой войны удастся избежать Что может заставить страны свернуть с пути эскалации?