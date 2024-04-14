Израиль заявил, что сбил 99% иранских дронов и ракет

Израиль перехватил 99% запущенных из Ирана дронов и ракет, сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

По словам собеседника Ynet, тот факт, что Иран впервые атакует Израиль со своей территории, «требует решительного ответа, и он произойдет в ближайшее время».

Часть запущенных Ираном беспилотников сбили американские силы за пределами территории Израиля. В перехвате дронов также участвовали воздушные силы Великобритании, сообщил Sky News. Десятки дронов были сбиты военно-воздушными силами Иордании. По всему Израилю была объявлена воздушная тревога.

Вместе с этим Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном поражении целей на «оккупированных территориях», сообщает иранское агентство Tasnim.

В бедуинском городе около Арада на юге Израиля в результате падения обломков пострадала 10-летняя девочка, сообщила Служба скорой помощи Израиля (MDA).

Иран атаковал Израиль десятками дронов и крылатыми ракетами в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. При ударе погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После начала атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с экстренным обращением, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же. В Израиле было созвано заседание военного кабинета. Президент США Джо Байден в день перед атакой прервал свой отдых и встретился в Белом доме с командой национальной безопасности для обсуждения нападения Ирана на Израиль.

Израильские военные сообщили, что дронам требуется несколько часов, чтобы достигнуть территории Израиля. Через некоторое время представительство Ирана в ООН заявило, что атака завершена. «Дело можно считать оконченным. Но если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым», — говорилось в сообщении представительства.

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