Десятки запущенных Ираном дронов перехвачены американскими силами вне границ Израиля
Несколько десятков беспилотников, запущенных Ираном, были перехвачены вдали от границ Израиля силами региональной коалиции во главе США, сообщает армейское радио «Кан» со ссылкой на израильский источник.
О том, что американские силы сбили несколько иранских дронов, направлявшихся в сторону Израиля, также пишет ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Собеседник радио «Кан» уточнил, что беспилотники запускались не только из Ирана, но и из Йемена. По данным ЦАХАЛ, Иран в ходе атаки выпустил более сотни дронов и крылатые ракеты. Беспилотникам нужно несколько часов, чтобы достигнуть территории Израиля.
Вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль десятками беспилотников и крылатыми ракетами в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В результате удара погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в экстренном обращении после начала атаки заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же. В Израиле созвано заседание военного кабинета.
Президент США Джо Байден в день перед атакой прервал отдых в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон для экстренного совещания по ситуации на Ближнем Востоке.