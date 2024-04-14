Иран объявил, что атака на Израиль окончена

Представительство Ирана в ООН заявило, что иранская атака на Израиль завершена. «Дело можно считать оконченным. Но если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым», — говорится в посте представительства в соцсети X.

В заявлении также говорится, что атака стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате этого удара погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции.

Спустя несколько часов после заявления об атаке по всей территории Израиля зазвучала воздушная тревога. В телеграм-каналах появились видео работы израильской ПВО и перехвата ракет. В Иерусалиме был слышен взрыв.

1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов. В Иране заявили, что «сионистский режим будет наказан».

Вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль десятками беспилотников и крылатыми ракетами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с экстренным обращением и заявил, что что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же. Израильские военные сообщили, что дронам потребуется несколько часов, чтобы достигнуть территории Израиля.

Через три часа десятки дронов были перехвачены американскими силами за пределами границ Израиля, сообщили израильское армейское радио «Кан» и телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. Однако вслед за этим по всей территории Израиля, включая Иерусалим, была объявлена воздушная тревога.

главное об атаке ирана

Атака на Израиль. Иран нанес удар дронами и крылатыми ракетами. Главное Материал обновляется

главное об атаке ирана

Атака на Израиль. Иран нанес удар дронами и крылатыми ракетами. Главное Материал обновляется