Израиль нанес удар по территории Ирана беспилотниками. В ЦАХАЛ пока отказались от комментариев

Израиль нанес удар по территории Ирана, сообщают CNN, The New York Times и Bloomberg со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников.

По словам иранских чиновников, удар был нанесен по военной авиабазе недалеко от города Исфахан в центральной части страны.

Атака, как утверждается, была осуществлена при помощи небольших беспилотников, предположительно, запущенных с территории самого Ирана. Радиолокационные системы не обнаружили самолетов, вторгшихся в воздушное пространство страны, пишет NYT со ссылкой на чиновников. Отдельная группа небольших дронов была сбита в районе Тебриза, примерно в 800 километрах к северу от Исфахана, уточнили собеседники издания.

Данные сайтов по отслеживанию полетов показывают, что несколько аэропортов в Иране с утра были закрыты, а маршруты гражданских рейсов в этом районе изменены, однако вскоре авиационное агентство Ирана заявило о снятии ограничений на полеты.

Иранские информационные агентства сообщили, что вблизи Исфахана и Тебриза были слышны взрывы, добавив, что ядерные объекты в Исфахане не пострадали. По данным CNN, ядерные объекты и не были целью удара. Иранское агентство Fars называет возможной целью атаки военный радар, расположенный недалеко от аэропорта Исфахана.

В Армии обороны Израиля удар по Ирану не комментировали.

1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате удара погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов. Иран пообещал ответить на нападение.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля десятками беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были сбиты, часть — при помощи американских и британских сил еще на подлете к Израилю. В результате атаки незначительные повреждения получила военная база «Неватим» на юге страны.

После атаки ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, призвали к «самоограничению» и выразили тревогу по поводу растущей нестабильности в регионе. В Израиле заявили, что рассматривают варианты ответа Ирану, которые «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам. The Washington Post со ссылками на источники писал, что союзники Израиля не хотят «чрезмерного ответа», и Израиль хочет работать с союзниками, но считает необходимым ответить на атаку.

что происходит на ближнем востоке

Обострение конфликта между Ираном и Израилем невыгодно обеим странам. К сожалению, это не значит, что большой войны удастся избежать Что может заставить страны свернуть с пути эскалации?

что происходит на ближнем востоке

Обострение конфликта между Ираном и Израилем невыгодно обеим странам. К сожалению, это не значит, что большой войны удастся избежать Что может заставить страны свернуть с пути эскалации?