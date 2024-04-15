Израиль рассматривает в качестве вариантов ответа на нападение Ирана удар по объекту в Тегеране или кибератаку

Израиль рассматривает варианты ответа на атаку Ирана, которые «пошлют сигнал», но не приведут к жертвам, пишет The Washington Post со ссылкой на израильский источник, знакомый с ходом обсуждения в военном кабинете страны.

По данным The Washington Post, варианты, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попросил предоставить, включают в себя потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаку. «Все согласны с тем, что Израиль должен ответить. Вопрос в том, как реагировать и когда», — сказал собеседник издания.

Начальник Генштаба Израиля Херци Халеви заявил, что иранская атака «будет встречена ответом». «Мы рассматриваем и обдумываем свои шаги. Запуск такого количества ракет и беспилотников по территории Израиля встретит ответную реакцию», — сказал он.

По словам собеседника The Washington Post, союзники Израиля не хотят «чрезмерного ответа», и Израиль хочет работать с союзниками. «Мы не должны делать так, чтобы это приводило к жертвам, но важно ответить, потому что это посылает сигнал всем, кто хочет нам навредить», — сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль десятками беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. В ЦАХАЛ заявили, что 99% запущенных ракет и беспилотников были сбиты. В отражении атаки также приняли участие американские силы и британская авиация. Однако в ходе атаки повреждения получила военно-воздушная база «Неватим» на юге Израиля; спикер ЦАХАЛ назвал их «незначительными».

После атаки Ирана ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, призвали к «самоограничению» и выразили тревогу по поводу растущей нестабильности в регионе. Белый дом дал понять, что не присоединится к ответному удару Израиля, сообщил ABC News со ссылкой на американских чиновников. О необходимости «проявить сдержанность» и избежать эскалации высказались также премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Иран атаковал Израиль, применив 300 ракет и дронов. ЦАХАЛ заявил, что перехватил 99%. Иран грозит более массированным ударом

атака ирана на израиль

Иран атаковал Израиль, применив 300 ракет и дронов. ЦАХАЛ заявил, что перехватил 99%. Иран грозит более массированным ударом