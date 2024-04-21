После одобрения палатой представителей США законопроекта о национальной безопасности, предусматривающей выделение военной помощи Украине, у ВСУ появился шанс «стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу», заявил Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно необходимо иметь системы вооружения», — сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондентки, поможет ли военная помощь США добиться победы в войне или просто продлит ее.

По словам Зеленского, ситуация на фронте будет зависеть от того, когда Украина получит помощь. Он добавил, что в последние полгода «процесс застопорился» и на протяжении этого времени ВСУ несли потери в людях и технике. Тем же, по его словам, обернутся еще полгода промедления.

«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, и у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит систему вооружений, которая нам так нужна», — сказал Зеленский.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о национальной безопасности, который не мог пройти конгресс с прошлой осени. Он предполагает выделение около 61 миллиарда долларов военной помощи Украине, а также помощь Израилю и Тайваню. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что законопроект будет рассмотрен на первом голосовании во вторник, 23 апреля.

По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на неназванных чиновников, после одобрения сенатом США и подписания Джо Байденом потребуется менее недели, чтобы часть оружия, предназначенного Украине, достигла поля боя. По словам собеседников WP, у Пентагона есть масштабная военная помощь для Украины, «готовая к использованию».

The New York Times отмечает, что часть вооружений, например, артиллерийские снаряды, могут начать поступать относительно быстро, но украинское командование и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать прямое влияние на ход боевых действий.

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