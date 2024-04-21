Президент Швейцарии написала Путину письмо после его переизбрания. В Минобороны страны утверждают: не с поздравлением, а с призывом к диалогу

Президент Швейцарии Виола Амхерд вскоре после переизбрания Владимира Путина на должность президента направила ему письмо. В Минобороны Швейцарии настаивают, что оно должно восприниматься не как поздравление с победой на выборах, а как призыв к диалогу, пишет Blick.

«Это письмо не является поздравлением», — сказал изданию представитель Минобороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт. По его словам, письмо затрагивает несколько тем «с учетом нового срока полномочий президента России». В том числе, в нем соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта и пострадавшим от наводнений в регионах России.

Фришкнехт назвал письмо Амхерд «призывом к диалогу в трудные времена». Он заявил, что глава страны разъясняет в нем позицию Швейцарии, согласно которой «компасом для достижения мира и процветания» должно стать уважение международного права и прав человека, а также универсальные принципы ООН.

15–16 июня в Швейцарии пройдет международная конференция, посвященная вопросам окончания войны в Украине — так называемый «саммит мира», о котором Владимир Зеленский и Виола Амхерд договорились еще в январе.

Россию на саммит не позвали, однако глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис говорил, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам, «поскольку не будет никакого мира без того, чтобы Россия сказала свое слово». В начале апреля правительство Швейцарии объявило, что разошлет приглашения на саммит более чем 100 странам, и в том числе России. Посольство РФ в Швейцарии ответило, что российская сторона «даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет». Владимир Путин назвал конференцию без России «паноптикумом».

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хроника 788-го дня войны

Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»