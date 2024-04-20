Лилию Чанышеву этапировали в Пермь

Бывшую главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву, приговоренную к девяти с половиной годам по дело об «экстремистской организации», этапировали в Пермь.

«Сегодня ночью супругу увезли в ИК-28 Березники Пермского края. Маршрут следования: СИЗО-3 Челябинск, СИЗО-5 Екатеринбург, СИЗО-5 Пермь», — сообщил RusNews муж Чанышевой Алмаз Гатин.

Лилия Чанышева находится в заключении с ноября 2021 года. Она была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года.

В июне 2023 года Чанышеву приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. В ноябре Верховный суд Башкортостан утвердил приговор, но в марте 2024 года кассационный суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. В апреле дело было рассмотрено повторно — приговор Чанышевой ужесточили с семи с половиной лет до девяти с половиной лет.