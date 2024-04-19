В Институте русского языка сменили ректора. Минобрнауки нашло нарушения на экзаменах для иностранцев

В Институте русского языка имени А.С. Пушкина сменили ректора. Новым исполняющим обязанности назначен Никита Гусев, сообщили в Минобрнауки.

В министерстве отметили, что проведенная в институте проверка установила «факты ненадлежащего контроля» за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

В пресс-службе вуза ТАСС сообщили, что ректор института Наталья Трухановская находится на больничном, официальная информация о ее увольнении не поступала.

Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

В ходе совещания с руководством вузов Фальков назвал экзамен по русскому языку одним из механизмов социокультурной и языковой адаптации иностранцев в России. «Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен», — заявил Фальков.

8 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям об организации незаконной миграции и о превышении должностных полномочий. По версии следствия, несколько сотрудников Института русского языка имени Пушкина организовали незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России иностранцам, которые должны были затем предоставить их в миграционные органы МВД для оформления вида на жительство.

После теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого, как заявляет следствие, были граждане Таджикистана, в России усилились проверки иностранцев и прошли рейды полиции. 1 апреля МВД России предложило сократить срок пребывания иностранцев до 90 дней в течение года, а не полугода как раньше, и обязать их сдавать биометрические данные при въезде в страну.

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