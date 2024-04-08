Сотрудников института русского языка обвинили в выдаче иностранцам подложных документов для оформления ВНЖ

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве (ГСУ СК) сообщило о возбуждении уголовного дела из-за выдачи иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком.

По версии следствия, не позднее 11 декабря 2023 года несколько сотрудников Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина организовали незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России иностранцам, которые должны были затем предоставить их в миграционные органы МВД для оформления вида на жительство. Следствие утверждает, что большая часть иностранцев «фактически такими знаниями не обладала».

Уголовное дело возбуждено по статьям об организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК) и о превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК). По нему задержаны пять человек (их имена не сообщаются). У них проведены обыски в домах и по месту работы.

В телеграм-канале ГСУ СК опубликовано видео, на котором следователи спрашивают женщину, чье лицо скрыто, для чего предназначена печать, изъятая, судя по всему, в ходе обысков. Она отвечает, что для трудовых договоров. На столе также лежат документы для оформления разрешений на работу и жительство. В следующем кадре показывают помещение, где иностранцы сдавали экзамены на знание русского языка и истории.

Задержанным в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения, говорится в сообщении СК.

После теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого, как заявляет следствие, были граждане Таджикистана, в России усилились проверки иностранцев и рейды полиции. 1 апреля МВД России предложило сократить срок пребывания иностранцев до 90 дней в течение года, а не полугода как раньше и обяжет их сдавать биометрические данные сразу при въезде в страну.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что существенных изменений в законодательство вносить не требуется, но «нужно упорядочить вопросы миграции». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, что необходимо ограничить срок пребывания низкоквалифицированных работников в России сроком действия трудового договора, а после этого обязать их покидать страну.

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