В Екатеринбурге задержали бывшую главу отделения «Движения первых» по подозрению в хищении денег, выделенных на патриотическое воспитание

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали в Екатеринбурге бывшего председателя областного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» Наталью Ермаченко. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По информации источника издания, Ермаченко подозревают в причастности к хищению «до девяти миллионов рублей», которые были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование». 66.ru уточняет, что речь идет о хищении 4,3 миллиона рублей.

Наталья Ермаченко была первым руководителем свердловского отделения «Движения первых», которое было образовано в марте 2023 года. Она занимала этот пост до марта 2024 года. Ранее она работала в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) на должности начальника отдела психолого-педагогического сопровождения студентов. Как отмечает E1.ru, она была практикующим психологом.

«Движение первых» — организация детей и молодежи, созданная летом 2022 года. Наблюдательный совет движения возглавляет президент России Владимир Путин. Законопроект о создании организации внесли в день 100-летия всесоюзной пионерской организации 19 мая. Путин предлагал называть участников новой организации пионерами.

Два источника «Медузы», близких к политическому блоку администрации президента, рассказывали, что наименование «пионеры» обсуждалось еще весной 2022 года, но тогда в Кремле решили «не связывать новое движение с прошлым, с советским». «Но президенту это прошлое нравится, а другого запоминающегося названия придумать так и не удалось», — сказал один из собеседников «Медузы».

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