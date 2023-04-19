Российская организация детей и молодежи: долго выбирает название и придумывает «Движение первых». Путин: предлагает вариант «Пионеры»

Президент России Владимир Путин призвал подумать над тем, чтобы использовать слово «пионеры» для участников новой российской организации детей и молодежи. На первом съезде движения, который прошел в декабре 2022 года, выбрать название удалось лишь с третьего раза. Тогда победило «Движение первых», а «пионеры» в финальном раунде заняли четвертое место из пяти.

19 апреля Путин, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая, в частности, упомянула молодежное движение «Движение первых», заявил: «Первые — это что такое? Это пионеры, да?» (здесь и далее все цитаты по ТАСС).

«По-старому можно сказать так», — согласилась Голикова. «По-старому, по-новому — как было, так и есть, от этого никуда не деться», — возразил Путин. «Этот термин, это название лишено, в отличие от комсомола — коммунистический союз молодежи, — какой-то идеологической окраски», — заявил Путин. «Подумайте над этим, пожалуйста, ладно?» — призвал он.

Голикова напомнила, что название движения выбрали делегаты съезда. Но Путин продолжил настаивать: «Хорошо, ладно, я знаю об этом, но когда мы сейчас это используем, надо просто подумать и с ребятами посоветоваться, хорошо?» Голикова на это предложение согласилась.

Два источника «Медузы», близких к политическому блоку администрации президента, говорят, что наименование «пионеры» обсуждалось еще весной 2022 года, но тогда в Кремле решили «не связывать новое движение с прошлым, с советским». «Но президенту это прошлое нравится, а другого запоминающегося названия придумать так и не удалось», — сказал один из собеседников «Медузы».

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