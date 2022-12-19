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Участники первого съезда официального российского движения детей и молодежи окончательно утвердили название для организации — «Движение первых». Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и РБК.

Решение об этом было принято по результатам нового голосования, отмечают СМИ. В этот раз — уже третий — на голосование вынесли пять названий для организации. За «Движение первых» проголосовали 760 человек, за «Новое поколение» — 326, за «Юность» — 76, за «Пионеры» — 56, за «Движение имени Гагарина» — 51.

Накануне участники съезда молодежного движения дважды голосовали за название организации. Оба раза большинством голосов выбирали название «Российское движение детей и молодежи „Движение первых“». Однако результаты голосований были отменены из-за несогласия делегатов, отмечает ТАСС.

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Госдума предложила создать в России общественно-государственное движение детей и молодежи в мае 2022 года. Депутаты внесли законопроект об этом в день 100-летия всесоюзной пионерской организации.

В июле закон о создании «новой пионерии» был принят. Наблюдательный совет движения возглавил президент РФ Владимир Путин.

Изначально сообщалось, что движение будет называться «Большая перемена». Позже стало известно, что название выберет съезд.

Зачем создали это движение

Специально для Путина в Госдуме придумали «новую пионерию». А при чем тут Путин? 8 карточек