Российской организации детей и молодежи с третьего раза выбрали название — «Движение первых». «Пионеры» проиграли
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Участники первого съезда официального российского движения детей и молодежи окончательно утвердили название для организации — «Движение первых». Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и РБК.
Решение об этом было принято по результатам нового голосования, отмечают СМИ. В этот раз — уже третий — на голосование вынесли пять названий для организации. За «Движение первых» проголосовали 760 человек, за «Новое поколение» — 326, за «Юность» — 76, за «Пионеры» — 56, за «Движение имени Гагарина» — 51.
Накануне участники съезда молодежного движения дважды голосовали за название организации. Оба раза большинством голосов выбирали название «Российское движение детей и молодежи „Движение первых“». Однако результаты голосований были отменены из-за несогласия делегатов, отмечает ТАСС.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
Госдума предложила создать в России общественно-государственное движение детей и молодежи в мае 2022 года. Депутаты внесли законопроект об этом в день 100-летия всесоюзной пионерской организации.
В июле закон о создании «новой пионерии» был принят. Наблюдательный совет движения возглавил президент РФ Владимир Путин.
Изначально сообщалось, что движение будет называться «Большая перемена». Позже стало известно, что название выберет съезд.