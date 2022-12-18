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Участники первого съезда официального российского движения детей и молодежи выбрали для организации название «Движение первых», однако решение, судя по всему, не признано окончательным. Это следует из сообщений информагентств о ходе съезда.

Как сообщил ТАСС, этот вариант был предложен во время заседания и за него проголосовали 1278 участников съезда; семеро выступили против и 13 воздержались. Однако некоторые участники выразили несогласие с результатами, поскольку названия «Движение первых» не было среди ранее рассматривавшихся вариантов, пишет РБК.

Было проведено повторное голосование, в ходе которого за проголосовали 648 человек, против — 527 человек, и воздержались 98 человек. ТАСС пишет, что второе голосование было за тот же самый вариант; из сообщения РБК можно сделать вывод, что речь шла о названии «Российское движение детей и молодежи „Движение первых“».

После этого глава движения, 37-летний Григорий Гуров заявил, что «решение легитимно, оно принято», однако вопрос нужно «пообсуждать еще раз» и «еще раз подтвердить или опровергнуть» сделанный выбор. Голосование пройдет в понедельник.

Лидерами среди предварительных вариантов, вынесенных в ноябре-декабре на онлайн-голосование, были «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение» и «Большая перемена». По утверждению Гурова, «Движение первых» «появилось у ребят как один из вариантов альтернативы пионерам».

Изначально сообщалось, что движение, законопроект о создании которого был внесен в Госдуму в день 100-летия всесоюзной пионерской организации 19 мая, будет называться «Большая перемена». Позже в законопроекте прописали, что название выберет съезд.

Как говорили в Госдуме, «движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе».

Наблюдательный совет движения возглавляет Владимир Путин.

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