Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об «иноагентах». В Тбилиси начались протесты и задержания

Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об «иноагентах», сообщает телеканал Mtavari. Первое чтение пройдет 16 апреля.

После этого в Тбилиси около здания парламента начались протесты. По данным Paper Kartuli, на площади собрались несколько тысяч человек с флагами Грузии и Евросоюза, а также плакатами против принятия закона об «иноагентах». Полиция опубликовала предостережение с призывом к организаторам митинга не нарушать закон и предупредила, что нарушения будут пресекаться.

Вскоре, как сообщил Mtavari, на проспекте Руставели начались задержания. МВД Грузии сообщило, что задержаны 14 человек. Кроме того, один сотрудник полиции пострадал в результате действий протестующих, заявили в ведомстве.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала, что спецназ с водометами готов «перейти к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее». «Аресты продолжаются. Грузия не сдастся ресоветизации», — написала Зурабишвили.

Законопроект об «иностранных агентах» был повторно зарегистрирован в парламенте правящей партией «Грузинская мечта» 8 апреля. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что инициатива внесена с таким же текстом, что и проект закона, который был отозван весной 2023 года после протестов.

Законопроект предусматривал создание реестра «иностранных агентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет. В новой версии законопроекта термин «агент иностранного влияния» решили заменить на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы».

15 апреля парламент начал рассматривать новый законопроект. Рассмотрение было прервано дракой: во время выступления Мдинарадзе на него напал лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Затем в потасовку включились и другие депутаты.

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