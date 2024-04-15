«Аэрофлот» разрешил перевозить животных на соседнем пассажирском кресле. Другие российские авиакомпании ввели такую услугу несколько лет назад

Компания «Аэрофлот» ввела новую услугу — перевозку животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета, сообщается на сайте перевозчика.

Услугу ввели после трехмесячного тестирования. «Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц — за это время было перевезено более 900 питомцев», — сообщили в компании.

Согласно правилам «Аэрофлота» пассажир может перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. При этом контейнер с животным разрешается размещать только на креслах у иллюминатора, а во время всего полета питомец должен оставаться в переноске.

Общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 килограмм. Максимальные габариты в классах эконом и комфорт для жесткого контейнера составляют 50×35×30 сантиметров, полужесткого — 50×35×32 сантиметра. Для класса бизнес: жесткий — 50×40×30 сантиметров, полужесткий — 50×40×40 сантиметров.

Услуга доступна на постоянной основе на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU. Дополнительное место стоит столько же, сколько и билет для взрослого пассажира.

Крупные российские авиакомпании разрешили пассажирам провозить домашних животных в салоне самолета на соседнем кресле несколько лет назад. Авиакомпания S7 ввела такую услугу в декабре 2020 года, ограничив допустимый вес животного вместе с контейнером 23 килограммами. Авиакомпания Utair ввела аналогичную услугу в сентябре 2021 года, ограничил вес животного с переноской 20 килограммами.

«Аэрофлот» в июне 2021 года разрешил пассажирам одновременно перевозить в самолетах до трех животных. По этим правилам пассажир может взять в салон двух животных, если они находятся в одном контейнере, а третье животное необходимо перевезти в багажном отсеке.