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Авиакомпания Utair разрешила пассажирам перевозить домашних животных — кошек и собак — на пассажирских креслах, рядом с их владельцами. Для животного выделят соседнее от хозяина место у окна самолета.

Чтобы забронировать место для кошки или собаки, пассажиру нужно оформить два билета — на себя и на животное.

«Для безопасности питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55×40×40 сантиметров с надежным запирающим устройством. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограмм. Чтобы ему было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Переноска закрепляется ремнями безопасности на все время полета», — сказано в сообщении авиакомпании.

Utair занимает шестое место среди российских авиакомпаний по пассажирским перевозкам в январе-июле 2021 года, следует из материалов Росавиации.

В декабре 2020 года авиакомпания S7 разрешила перевозить в салоне кошек, собак и птиц по цене одного билета на самолет. Перевозчик ограничил вес животных 23 килограммами, на борт разрешили одновременно брать не больше двух животных.

В июне 2021 года «Аэрофлот» разрешил пассажирам одновременно перевозить в самолетах до трех животных. По этим правилам, пассажир может взять в салон двух животных, если они находятся в одном контейнере и их общая масса вместе с переноской не превышает восемь килограмм, а третье животное необходимо перевезти в багажном отсеке.

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