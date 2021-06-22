«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в самолетах. Компания разрешила брать на борт до трех питомцев и отменила запрет на мопсов

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Компания «Аэрофлот» объявила об изменении правил перевозки животных, отменив запрет брать в самолет больше одного питомца, который действовал с конца 2020 года. Теперь можно перевозить до трех питомцев.

По новым правилам, в салон самолета одновременно можно взять только двух животных, если они находятся в одном контейнере и их общая масса вместе с переноской не превышает восемь килограмм; третьего питомца в этом случае перевозят в багажном отсеке. Также возможен вариант, когда в багажном отделении перевозят двух животных, а в салоне — еще одного, массой до восьми килограммов.

В «Аэрофлоте» уточнили, что «в порядке исключения допускается перевозка в одном контейнере трех котят или щенков от восьми недель до шести месяцев», но, если щенок или котенок весит больше восьми килограммов, то его перевозят в багажном отсеке.

При регистрации пассажиров компания решила фотографировать питомцев и их клетки, а также прикреплять данные животного и телефон владельца. При погрузке клеток на борт «Аэрофлот» ограничил время их нахождения на перроне, а также обязал сотрудников защищать контейнеры при транспортировке в непогоду.

Среди других изменений:

запрос на перевозку животных можно подать за шесть часов до вылета (раньше — минимум за 24 часа);

на борту разрешили перевозить собак : мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу (запрет действовал почти пять лет);

список потенциально опасных пород собак, запрещенных к перевозке, в соответствии с решением правительства РФ сократили с 75 до ;

членам одной семьи, которые вместе летят на широкофюзеляжных самолетах и перевозят два контейнера с животными, разрешили ставить переноски в центральном блоке кресел;

пассажиру разрешили перевозить на борту коляску для животного дополнительно к норме бесплатного багажа.

На рейсах «Аэрофлота» неоднократно происходили инциденты, связанные с перевозкой животных. В январе 2020 года во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки. Полиция отказалась возбуждать дело, заявив, что переноски с кошками упали с багажной ленты из-за ветра.

В июне 2020 года на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Симферополь и из Петропавловска-Камчатского в Москву пострадали две собаки — одна повредила челюсть, другая травмировала глаз. Тогда прокуратура не нашла нарушений в действиях авиаперевозчика.

В ноябре 2019 года авиакомпания исключила из программы лояльности пассажира, который обманом пронес в салон кота, весившего больше нормативной массы.

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