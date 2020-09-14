«Аэрофлот» ужесточит правила перевозки животных. Теперь один пассажир сможет взять с собой только одного питомца
Компания «Аэрофлот» ужесточит правила перевозки животных, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
Теперь один пассажир сможет провезти только одно животное. Исключением будет только перевозка маленьких котят и щенков в возрасте до полугода — их может быть двое или трое в одном контейнере.
Помимо этого, теперь перевозить животных смогут только совершеннолетние пассажиры.
«Вводятся другие изменения. Перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации», — добавили в компании.
В последние месяцы «Аэрофлот» несколько раз попадал в скандалы, связанные с перевозкой животных. Так, в июле авиакомпания отказалась везти вывозным рейсом из Шанхая в Москву несколько десятков животных, заподозрив «признаки контрабанды». Позже в авиакомпании утверждали, что одна пассажирка, пытаясь обойти ограничения, попросила попутчиков прямо перед рейсом оформить животных на себя.
В конце января во время рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки. Полиция отказалась заводить дело, заявив, что переноски с кошками упали с багажной ленты из-за ветра.
В ноябре 2019 года авиакомпания исключила из программы лояльности пассажира, который обманом пронес в салон кота, весившего больше нормативной массы.