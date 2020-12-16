S7 разрешила провозить домашних животных на соседнем с хозяином кресле

Авиакомпания S7 разрешила пассажирам провозить домашних животных в салоне самолета на соседнем кресле, сообщает пресс-служба перевозчика.

Для этого нужно оплатить два места, место для животного стоит столько же, сколько обычный билет по выбранному направлению.

Вес животного не должен превышать 23 килограмма, в салоне одновременно могут лететь два животных.

«В салоне животное может размещаться только в экономическом классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55×40×40 сантиметров», — сказано в сообщении S7.

Также домашних животных на рейсах S7 можно по-прежнему возить в переносках, которые помещают под впереди стоящим креслом.

В январе 2020 года на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки, которых перевозили в багажном отделении. Как утверждал их хозяин, переноски после перелета были сильно повреждены, кошки умерли от внутреннего кровоизлияния.