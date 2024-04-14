Бизнесмена и автора ютьюб-канала «Трансформатор» Дмитрия Портнягина заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Следственный комитет РФ предъявил бизнесмену обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката предпринимателя Михаила Мушаилова. По его словам, Портнягин вину признал и сумму полностью возместил.

Адвокат сообщил ТАСС, что дело против Портнягина завели по двум уголовным статьям — об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о легализации денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Ему изберут меру пресечения 15 апреля.

Российские СМИ сообщили о задержании Портнягина 12 апреля. На следующий день блогера допросили в СК (также допросили его жену, после беседы ее отпустили).

По версии следствия, в 2018-2020 годах Портнягин и его жена уклонились от уплаты налогов более чем на 124 миллионов рублей. Позднее они перевели 91 миллион на счета третьих юридических лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов Портнягин задолжал 64 миллиона по пеням и штрафам. При этом, как уточнили в СК, следователям уже удалось добиться полного возмещения ущерба.

По данным «Базы», на допросе Портнягин признался, что в 2018 году разделил между собой, женой и другом детства доходы, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

За день до задержания Портнягин выложил в инстаграме пост, в котором рассказал про уголовное дело. Он заявил, что выходит на связь «из зоны » в Запорожской области. Бизнесмена задержали в Ростовской области после пересечения границы.

Накануне российские СМИ сообщили, что муж Елены Блиновской — еще одного блогера, обвиняемого в неуплате налогов, — отправился на войну, чтобы «реабилитироваться».

Читайте также

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей

Читайте также

Блогера Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей