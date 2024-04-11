Тяжелая ракета «Ангара» стартовала с космодрома Восточный. Ее запуск дважды откладывали

С космодрома Восточный в Амурской области стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5», следует из трансляции «Роскосмоса».

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой стартовала с площадки 1А в 12:00 по московскому времени.

Изначально ракета должна была стартовать 9 апреля. Однако за несколько минут до запуска его отменили и перенесли на сутки. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что пуск «Ангары» отменился автоматически из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

Вторую попытку запуска также отменили, объяснив это сбоем в системе контроля запуска двигателя. Пуск ракеты перенесли еще на сутки.

Ракеты «Ангара» разрабатывает и производит Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 тонны («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В»). Основной заказчик этих ракет — Минобороны РФ.

«Ангара» должна прийти на смену ракетам-носителям «Протон-М», семейство которых эксплуатируется с середины 1960-х годов. По словам разработчиков, летные испытания ракет «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году.

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