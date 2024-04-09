Отменен первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области отменен.

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать с площадки 1А в 12:00 9 апреля по московскому времени. Прямую трансляцию запуска вел Роскосмос.

Старт отменили примерно за две минуты до запланированного времени. «Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — сказал диктор в ходе трансляции.

Что стало причиной отмены пуска, пока не сообщается.

Роскосмос ТВ

Как заявляли в госкорпорации, нынешний пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» на Восточном.

«Ангара» позиционируется как экологически чистая ракета, которая не использует токсичные компоненты топлива. Она должна прийти на смену ракетам-носителям «Протон-М», которые эксплуатируются в советской и российской космонавтике с середины 1960-х годов.

Ракеты семейства «Ангара» разрабатывает и производит Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 тонны («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В»).

Предыдущие испытания «Ангары» проводились на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый испытательный пуск «Ангары-А5» состоялся 23 декабря 2014 года, второй — 14 декабря 2020 года, третий — 27 декабря 2021 года. Всего за последние десять лет с Плесецка стартовали шесть ракет «Ангара» — три легких и три тяжелых. По словам разработчиков, летные испытания ракет «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году.