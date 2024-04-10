Россиянин, задержанный в Армении после отказа воевать, заявил, что «все осознал» и хочет вернуться. Его дважды пытались вывезти в РФ, но не смогли

Адвокаты в Армении добились встречи с россиянином Анатолием Щетининым, которого сотрудники российской военной полиции задержали в Гюмри после отказа от военной службы в РФ, сообщила правозащитная организация «Общественный вердикт».

Адвокат Центра международной защиты Акопян Нарек и эксперт «Общественного вердикта» Асмик Новикова встретились с Щетининым утром 10 апреля на 102-й российской военной базе в Гюмри, где удерживают россиянина. В ходе конфиденциальной встречи Щетинин заявил, что «все осознал», не нуждается в помощи и хочет вернуться в Россию.

Щетинин сообщил адвокату, что его дважды пытались вывезти в Россию, но этого не произошло, поскольку, по его словам, ему якобы запрещен въезд в РФ. Как отметила Асмик Новикова, гражданам РФ не могут запретить въезд в Россию, а отказ может быть связан с действиями армянской пограничной службы.

О том, что Щетинина, разыскиваемого в России за отказ от военной службы, задержали и удерживают на российской базе в Гюмри, накануне заявили правозащитники из Хельсинкской гражданской ассамблеи в городе Ванадзор. Армянские правозащитники призвали власти Армении помешать пересылке Щетинина в Россию.

В Армении в конце 2023 года сотрудники военной полиции России задержали Дмитрия Сетракова, дезертировавшего из армии РФ и уехавшего из страны, чтобы не участвовать в войне. Сетракова доставили на базу в Гюмри, после чего вывезли в Россию. Где он находится сейчас, неизвестно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал незаконными действия российских военных.

Хельсинкская гражданская ассамблея в Ванадзоре сообщила в начале апреля, что граждане РФ, уехавшие в Армению по политическим мотивам из-за опасений преследования, заметили за собой слежку.

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