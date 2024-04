Роскомнадзор попросил Duolingo поискать у себя «ЛГБТ-пропаганду»

Роскомнадзор направил сервису для изучения языков Duolingo требование проверить свой контент «на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды». Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

В письме РКН компанию Duolingo предупреждают о «запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», и просят устранить нарушения. «Ответ пока не получен», — заявили в РКН.

В ведомстве напомнили, что за нарушение требований закона Duolingo могут оштрафовать на сумму от одного до четырех миллионов рублей или ограничить доступ к сервису на территории РФ.

«У сервиса Duolingo есть российские аналоги», — добавили в Роскомнадзоре, не уточнив, какие именно.

Duolingo — одно из самых популярных приложений для изучения языков, создано в США в 2011 году.

О проверке сервиса Роскомнадзором стало известно в начале февраля 2024 года. На Duolingo пожаловались активисты общественной организации «Сибирская правозащитная группа „Радетель“». В качестве примера «ЛГБТ-пропаганды» в Duolingo они приводили такие предложения из заданий для перевода: «Ben and Peter love each other. They are gay» (Бен и Питер любят друг друга. Они — геи) и «Clara met her wife Maria at lesbian bar» (Клара познакомилась со своей женой Марией в лесбийском баре).

