Роскомнадзор начал проверять Duolingo на «ЛГБТ-пропаганду»

Роскомнадзор сообщил, что проверяет приложение для изучения языков Duolingo «на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Накануне новосибирские СМИ сообщили, что общественная группа «Радетель» обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сервис после жалоб родителей. Представители «Радетеля» попросили заблокировать Duolingo в России. В Роскомнадзоре сообщили, что не получали указанное обращение.

Duolingo — одно из самых популярных приложений для изучения языков, создано в США в 2011 году.