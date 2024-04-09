Водителю, который сбил поэта Льва Рубинштейна, дали условный срок

Водитель автомобиля, который сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок, сообщает московская прокуратура.

Обвиняемому, чье имя не называется, назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев.

Уголовное дело в отношении 63-летнего подозреваемого рассматривали по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК).

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Льва Рубинштейна сбил автомобиль Volkswagen днем 8 января 2024 года на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 9 по улице Образцова в Москве. Поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. После операции его погрузили в искусственную кому. 14 января Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет. Виновник ДТП с места происшествия не скрывался. Как сообщал департамент транспорта Москвы, за 2023 год за водителем числились 19 нарушений правил дорожного движения.