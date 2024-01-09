Поэта Льва Рубинштейна госпитализировали в тяжелом состоянии. Его сбила машина в Москве

Поэт Лев Рубинштейн попал в ДТП в Москве — его сбила машина. Об этом сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев.

Днем 8 января поэта в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ему сделали операцию.

У Рубинштейна зафиксированы множественные переломы и черепно-мозговая травма, пишет «Дождь».

РБК со ссылкой на журналистку Марию Слоним сообщает, что после операции Рубинштейна погрузили в лечебный сон.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он — один из основателей московского концептуализма.

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