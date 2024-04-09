СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма «должностными лицами США и НАТО»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании террористической деятельности «высшими должностными лицами США и стран НАТО», сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве утверждают, что средства, поступавшие через коммерческие организации, в том числе украинскую Burisma Holdings, в течение «последних лет» использовались для финансирования терактов на территории РФ и за ее пределами «в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба». В совет директоров Burisma Holdings в период с 2014-го по 2019 год входил сын президента США Джо Байдена Хантер.

В СК уточнили, что речь идет о нескольких миллионах долларов. «Следствием проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — говорится в пресс-релизе.

Провести проверку на предмет финансирования Украиной, США и другими западными страна терактов, направленных против России, просили депутаты Николай Харитонов, Андрей Красов, Яна Лантратова, а также философ Александр Дугин и бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Накануне ФСБ опубликовала видео допроса предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». В смонтированном ролике обвиняемые заявили, что их действия координировал некий Сайфулло, который, как утверждается, обещал выплатить им по миллиону рублей после того, как они доберутся до Киева. В тот же день СК РФ заявил, что получил «значимые данные, которые могут свидетельствовать об их [обвиняемых] связи с украинскими спецслужбами».

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