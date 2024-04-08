Путин предложил возродить в России конкурс «А ну-ка, девушки!»

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов России по примеру «Уралвагонзавода» проводить корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Об этом говорится в списке поручений от 5 апреля, которые Путин дал по итогам визита в Свердловскую и Челябинскую области. Внимание на это 8 апреля обратил ТАСС.

Руководители регионов России, следует из материалов Кремля, должны предоставить доклад по вопросу «о распространении опыта „Уралвагонзавода“» до 1 ноября 2024 года.

Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле 15 февраля. Одна из сотрудниц предприятия, победительница заводского конкурса «А ну-ка, девушки!» Валерия Фролова предложила Путину сделать этот конкурс общероссийским. Путин в ответ пообещал подумать, «как это подраскрутить», писала «Российская газета».

Конкурс «А ну-ка, девушки!» проводили в СССР с 1970 по 1987 год и показывали в эфире Центрального телевидения. Участницы конкурса, отобранные по профессиональному признаку, соревновались за звание лучшей в своей сфере. Под влиянием телепередачи в СССР проводили также детские конкурсы «А ну-ка, девочки!». На Первом канале в 2010 году вышел аналог конкурса «А ну-ка, девушки!» — шоу «Здравствуйте, девочки!».

В России в июле 2022 года приняли закон о создании «новой пионерии». Организация получила название «Движение первых». Наблюдательный совет движения возглавил Владимир Путин. Президент РФ выступал за то, чтобы называть участников организации пионерами.

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