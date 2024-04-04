«Верстка»: ЧВК Вагнера начала первую крупную кампанию по вербовке наемников для отправки в Африку после смерти Пригожина

ЧВК Вагнера, спустя полгода после гибели своего основателя Евгения Пригожина, начала первую крупную кампанию по вербовке наемников для отправки в Африку, выяснили издание «Верстка» и проект Nordsint.

Как говорится в расследовании, вербовка наемников для отправки «на дальние направления» возобновилась в феврале 2024 года. Журналисты напоминают, что этому предшествовал почти годичный перерыв, обусловленный формированиям наемнических групп для участия в войне в Украине.

Новый набор, как пишут авторы расследования, стал самым массовым за все время публичной деятельности ЧВК Вагнера — его ведут десять рекрутеров. Ранее наемников набирали всего по одному-двум номерам телефонов, а в профильных группах во «ВКонтакте» появлялись единичные объявления о наборе. Однако в этот раз только в основном телеграм-аккаунте организации за месяц появилось более 18 постов. Кроме того, призывы присоединиться к ЧВК появились в личных аккаунтах и ее «сотрудников».

По данным журналистов, ЧВК набирает бойцов для участия в операциях в Мали. При этом вербуют не только россиян, но и граждан Беларуси. Потенциальным кандидатам рекрутеры предлагают контракт от шести месяцев, зарплату от 240 тысяч рублей и страхование жизни — аналогичные условия предлагали наемникам, желающим отправиться воевать в Украину, отмечает «Верстка».

Из новобранцев ЧВК формирует штурмовые отряды. Часть из них попадает в отряд по управлению беспилотниками. «Самые умные попадут в отряд БПЛА. Те, кто чуть-чуть не умные — в штурмовой отряд», — заявил один из рекрутеров.

Другой рекрутер с позывным «Фрейзер» рассказал корреспонденту «Верстки», который представился потенциальным наемником, что у них много желающих отправится в Африку в составе ЧВК. «Уже не хотят в Украину ехать двухстотиться. А в Африке рисков таких нет. Да и погода повеселее», — добавил он.

Как выяснили журналисты, наемников, включая тех, кто находится в Украине, уже начали отправлять в Африку. Об этом, в частности, писали участники профильных чатов для родственников бойцов ЧВК. В то же время сотрудник «одной из спецструктур» Минобороны (какой, не уточняется) рассказал журналистам, что с середины февраля в Африку из Украины перебросили несколько тысяч российских военных — часть под видом бойцов неназванной ЧВК, часть — напрямую от Минобороны.

Как пишет «Верстка», представители ЧВК Вагнер находится в Африке как минимум с 2017 года. В сферу их интересов попали 32 страны, в том числе Мали, ЦАР, Судан, Эритрея.

В августе агентство Bloomberg писало, что после восстания ЧВК Вагнера в июне 2023 года и гибели ее основателя Евгения Пригожина в августе, вся оперативная деятельность ЧВК в Африке и на Ближнем Востоке перейдет под прямое военное командование России.

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