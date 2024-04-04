Президент РФ Владимир Путин заявил, что заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» собирались «нанести ущерб единству» россиян. Об этом он сказал, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — сказал Путин.

По словам президента, Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного и межэтнического единства. «И на внешней арене она (Россия) ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов», — добавил Путин.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на себя взяла ячейка террористической организации «Исламское государство» под названием «Вилаят Хорасан». Власти России бездоказательно утверждают, что за организацией теракта стоит Украина. Власти Украины причастность к нападению террористов на «Крокус» отрицают.

Россия неоднократно становилась целью террористов «Исламского государства» в последние годы. Крупнейший теракт против России боевики устроили в октябре 2015 года, взорвав самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Египта в Петербург. Погибли 224 человека, находившиеся на борту. В августе 2017 года террорист ИГИЛ в Сургуте напал с ножом на прохожих, ранив восемь человек. В 2018 году боевик «Исламского государства» открыл огонь в православном храме в Кизляре, погибли пять человек и пять пострадали.

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