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В Дагестане напали на прихожан церкви, погибли пять человек. Главное

Meduza
17:33, 18 февраля 2018
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Sotovik Sotovik / YouTube

По прихожанам церкви в Кизляре открыли огонь после службы в последний день Масленицы. Настоятель храма отец Павел рассказал РБК, что служба закончилась около 16:00 по местному времени. По его словам, к прихожанам, выходившим из церкви, бежал «неизвестный человек с бородой», кричавший «Аллах акбар». Когда он начал стрелять, в церкви закрыли двери, чтобы преступник не вошел внутрь. По словам настоятеля, у нападавшего были ружье и нож. МВД Дагестана сообщило, что преступник стрелял из охотничьего ружья. Он был застрелен ответным огнем, открытым сотрудниками полиции и Росгвардии.

В результате нападения погибли пять человек. Четыре женщины были убиты на месте, еще одна получила тяжелое ранение в грудную клетку и умерла в больнице во время операции. Еще пять человек получили ранения, в их числе двое сотрудников правоохранительных органов.

РБК опубликовал имена погибших:

  • Надежда Терлиян
  • Ирина Мелькомова
  • Людмила Щербакова
  • Вера Моргунова
  • Людмила Леудкина.

Имена пострадавших:

  • Надежда Кушнарева
  • Наталья Плетухина
  • Вера Блинникова
  • Солтансаид Хизриев, сотрудник Росгвардии, старший сержант
  • Магомед Рамазанов, сотрудник полиции, сержант.
Перестрелка в городе Кизляр
Sotovik Sotovik

Личность убийцы установлена. Дагестанское издание «Черновик» назвало его имя — Халил Халилов, уроженец села Кидеро в Цунтинском районе республики. Помощник главы управления СК по Дагестану Расул Темирбеков сообщил, что нападение совершил местный житель 1995 года рождения. Его имени Темирбеков не назвал.

В Кизляр прибыл министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. В городе усилены меры безопасности. Следственный комитет в связи с нападением на прихожан церкви возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В доме убийцы устроили обыск.

Патриарх Кирилл назвал нападение на прихожан провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков в телеграм-канале пресс-службы патриарха. По мнению Кирилла, цель нападения — «вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе». Патриарх выразил соболезнования близким погибших, пообещал молиться о них и потребовал тщательного расследования преступления.

Духовное управление мусульман Дагестана заявило, что в прихожан церкви стрелял ваххабит. «Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших», — говорится в заявлении духовного управления.

Обновление. По словам источников РБК, Халил Халилов был членом «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство». ИГ также взяло на себя ответственность за нападение.

Дмитрий Томилов

Дмитрий Томилов

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