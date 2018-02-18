Нападение на прихожан церкви в Дагестане устроил сторонник ИГ
22-летний Халил Халилов, убивший пять человек около церкви в Кизляре, был членом «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство». Об этом РБК сообщили источники в правительстве Дагестана и МВД России.
ИГ взяло на себя ответственность за нападение, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.
Халилов в прошлом году примкнул к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, деятельность в России запрещена) и входил в так называемую спящую ячейку организации, уточнили источники РБК. <…> Известно, что Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.