Нападение на прихожан церкви в Дагестане устроил сторонник ИГ

РБК
20:33, 18 февраля 2018
Требует подтверждения

22-летний Халил Халилов, убивший пять человек около церкви в Кизляре, был членом «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство». Об этом РБК сообщили источники в правительстве Дагестана и МВД России.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.

Халилов в прошлом году примкнул к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, деятельность в России запрещена) и входил в так называемую спящую ячейку организации, уточнили источники РБК. <…> Известно, что Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

РБК
18 февраля Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанам церкви в Кизляре, которые выходили со службы. Погибли пять человек, еще пятеро (в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии) были ранены. Преступник был убит.
В Духовном управлении мусульман Дагестана заявили, что нападение устроил ваххабит.  
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