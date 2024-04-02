Лукашенко: Беларусь готовится к войне

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но готовится к войне. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродно, сообщает государственное агентство «Белта».

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси готовят соответствующие подразделения, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

«Если оттуда [из недружественных стран] кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить — беда», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь никому ничем не угрожает: «Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать».

Европейский парламент обвиняет Александра Лукашенко в участии в полномасштабном вторжении войск РФ в Украину, в снабжении российских войск боеприпасами и техникой, а также в насильственной депортации украинских детей.

Александр Лукашенко говорил, что власти Беларуси готовы предоставить свою территорию для нового наступления российских войск на Украину. Он также утверждал, что готов вступить в войну, если Украина нападет на Беларусь. На фоне этих заявлений Украина усилила границу с Беларусью. Генштаб Вооруженных сил Украины неоднократно заявлял, что не собирается воевать с Беларусью.

Россия и Беларусь в 2023 году договорились, что на белорусской территории будет находиться российское тактическое ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия своими действиями не нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку не передаст это оружие Беларуси, а только разместит его.

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