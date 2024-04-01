Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала назначить на должность главы Верховного суда России Ирину Подносову, которая сейчас занимает пост заместителя председателя суда, сообщил «Интерфакс».

Председатель ВККС Николай Тимошин заявил, что коллегия приняла это решение единогласно.«Остается пожелать вам успехов», — сказал он, обращаясь к Подносовой.

Конкурс на должность председателя Верховного суда РФ был объявлен 1 марта после смерти занимавшего этот пост с 1991 года Вячеслава Лебедева. Подносова стала единственным кандидатом на этот пост. Газета «Ведомости» еще за неделю до завершения конкурса называла Подносову «наиболее вероятным кандидатом».

Подносова родом из Пскова. В 1975 году она закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. За годы работы судьей Подносова возглавляла Ленинградский областной суд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

В 2020 году Подносова стала зампредседателя Верховного суда РФ. «Коммерсант» тогда писал, что Подносова не имела никакого отношения к арбитражной системе, но считается влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит».

Председатель Верховного суда назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Один и тот же человек может занимать эту должность неоднократно.

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