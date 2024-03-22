Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на ближайшем заседании 1 апреля рассмотрит заявление о рекомендации на пост председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой вместо умершего месяц назад Вячеслава Лебедева.

Прием документов на должность главы ВС был объявлен до 22 марта. Подносова стала единственным кандидатом на этот пост.

14 марта, через две недели после начала подачи документов, «Ведомости» со ссылкой на источники называли Подносову «наиболее вероятным» кандидатом на пост председателя ВС. Один из собеседников отмечал, что решение еще не принято, поскольку процедуры отбора не закончены, а номинантов на эту должность может быть несколько.

Подносова родом из Пскова, в 1975 году она закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. В июле 2020 года «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Подносова считается в судебной системе «весьма влиятельным человеком», поскольку «все понимают, кто за ней стоит».

кто такая ирина подносова На пост заместителя председателя Верховного суда выдвинута Ирина Подносова. Она не имеет опыта в арбитраже, но училась вместе с Путиным

По закону председатель Верховного суда назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. Один и тот же человек может занимать эту должность неоднократно.

Вячеслав Лебедев, умерший 23 февраля 2024 года, бессменно возглавлял Верховный суд с 1991 года. Его переназначали пять раз. Когда Лебедева назначали в последний раз, в 2019 году, он также был единственным кандидатом — его конкурент не смог подать документы в экзаменационную комиссию.

Подносова после университета работала вначале юридическим консультантом, затем судьей. В 2017 года она возглавила Ленинградский областной суд, в 2018-м — Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а с июля 2020 года занимала должность заместителя председателя Верховного суда.