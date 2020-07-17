На пост заместителя председателя Верховного суда выдвинута Ирина Подносова. Она не имеет опыта в арбитраже, но училась вместе с Путиным
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда — главы коллегии по экономическим спорам, сообщает «Право.ру».
Кандидатуру Подносовой представлял лично председатель квалификационной коллегии Николай Тимошин. Он, в частности, отметил, что Подносова более 30 лет работает судьей, возглавляла Леноблсуд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Сама Подносова, присутствовавшая на заседании, отметила, что «почти за год работы на судей и на сам апелляционный суд не поступило ни одной жалобы, не было ни одной претензии ни от коллег в регионах, ни от Верховного суда».
«Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что Подносова считается весьма влиятельным человеком в судебной системе, хотя и не имеет опыта работы в арбитраже, которым ей придется заниматься на новом посту.
Подносова, отмечает издание, закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова в 1975 году одновременно с президентом Владимиром Путиным. Влияние Подносовой источники издания объяснили в числе прочего тем, что «все понимают, кто за ней стоит».
В настоящий момент пост заместителя председателя Верховного суда — главы коллегии по экономическим спорам занимает Олег Свириденко. Переназначение Свириденко, пишет «Коммерсант», не одобрила кадровая комиссия президента.
Последнее время СМИ писали о двух однокурсниках Путина по Ленинградскому госуниверситету — бизнесменах Ильгаме Рагимове и Николае Егорове. Они в разное время владели долей в Антипинском НПЗ — крупнейшем независимом предприятии России с глубокой переработкой нефти мощностью девять миллионов тонн в год.